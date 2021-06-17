Названы самые миролюбивые страны мира

Институт экономики и мира опубликовал ежегодный доклад о "Глобальном индексе миролюбия"

Институт экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP) опубликовал ежегодный доклад о "Глобальном индексе миролюбия". Как сообщает Report, рейтинг составляется на основе анализа 163 стран мира, где проживает 99,7% населения планеты.

Самой миролюбивой страной мира остается Исландия, сохраняющая за собой первую строчку с 2008 года. За ней в первую десятку вошли Новая Зеландия, Дания, Португалия, Словения, Австрия, Швейцария, Ирландия, Чешская Республика и Канада.

Азербайджан разместился на 121-ом, Турция на 149-ом, а Россия - на 154-ом месте.

Повышение индекса миролюбия отмечено в 87 странах, ухудшение - в 73. Общемировой показатель миролюбия ухудшился на 0,07%.