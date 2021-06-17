О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названы самые миролюбивые страны мира

Названы самые миролюбивые страны мира Институт экономики и мира опубликовал ежегодный доклад о "Глобальном индексе миролюбия"
Другие страны
17 июня 2021 г. 10:14
Названы самые миролюбивые страны мира

Институт экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP) опубликовал ежегодный доклад о "Глобальном индексе миролюбия". Как сообщает Report, рейтинг составляется на основе анализа 163 стран мира, где проживает 99,7% населения планеты.

Самой миролюбивой страной мира остается Исландия, сохраняющая за собой первую строчку с 2008 года. За ней в первую десятку вошли Новая Зеландия, Дания, Португалия, Словения, Австрия, Швейцария, Ирландия, Чешская Республика и Канада.

Азербайджан разместился на 121-ом, Турция на 149-ом, а Россия - на 154-ом месте.

Повышение индекса миролюбия отмечено в 87 странах, ухудшение - в 73. Общемировой показатель миролюбия ухудшился на 0,07%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
16 июня 2021 г. 20:19
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
16 июня 2021 г. 15:29
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
15 июня 2021 г. 15:33
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
15 июня 2021 г. 13:25
Шуша сегодня - ФОТО
ФотоШуша сегодня - ФОТО
15 июня 2021 г. 12:12
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
14 июня 2021 г. 15:23
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
14 июня 2021 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi