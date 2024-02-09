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Названы препятствия для переизбрания Байдена на пост президента США

Названы препятствия для переизбрания Байдена на пост президента США Выступление президента США Джо Байдена после публикации доклада специального прокурора может помешать действующему лидеру страны быть переизбранным на этот пост в 2024 году.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 21:49
Названы препятствия для переизбрания Байдена на пост президента США

Выступление президента США Джо Байдена после публикации доклада специального прокурора может помешать действующему лидеру страны быть переизбранным на этот пост в 2024 году.

Как передает Report, это и другие препятствия на пути политика называет Wall Street Journal (WSJ).

"Помощники пытались показать его [Джо Байдена] энергичным и готовым к работе, но отчет [спецпрокурора] и его словесные ошибки на этой неделе позволяют предположить, что возраст остается помехой для его предвыборной кампании", - отмечает издание.

Более того, опросы показывают, что большинство американцев обеспокоены преклонным возрастом кандидата в президенты, что также может стать препятствием для переизбрания Байдена. В ноябре 2024 года политику исполнится 82 года.

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