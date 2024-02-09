Названы препятствия для переизбрания Байдена на пост президента США

Выступление президента США Джо Байдена после публикации доклада специального прокурора может помешать действующему лидеру страны быть переизбранным на этот пост в 2024 году.

Выступление президента США Джо Байдена после публикации доклада специального прокурора может помешать действующему лидеру страны быть переизбранным на этот пост в 2024 году.

Как передает Report, это и другие препятствия на пути политика называет Wall Street Journal (WSJ).

"Помощники пытались показать его [Джо Байдена] энергичным и готовым к работе, но отчет [спецпрокурора] и его словесные ошибки на этой неделе позволяют предположить, что возраст остается помехой для его предвыборной кампании", - отмечает издание.

Более того, опросы показывают, что большинство американцев обеспокоены преклонным возрастом кандидата в президенты, что также может стать препятствием для переизбрания Байдена. В ноябре 2024 года политику исполнится 82 года.