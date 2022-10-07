О нас

Названы лауреаты Нобелевской премии мира

Названы лауреаты Нобелевской премии мира Нобелевская премия мира в этом году присуждена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, ликвидированному по решению суда российскому центру "Мемориал" и украинскому Центру гражданских свобод.
Другие страны
7 октября 2022 г. 13:13
Названы лауреаты Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира в этом году присуждена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, ликвидированному по решению суда российскому центру "Мемориал" и украинскому Центру гражданских свобод.

Как передает Report, об этом сообщает норвежский Нобелевский комитет.

Лауреаты премии получат ее за "представление гражданского общества в своих странах". В Осло заявили, что они "продвигали право защищать фундаментальные права граждан".

Список претендентов на премию в этом году включил 343 кандидатa, из которых 251 - общественный деятель и 92 организации. Список имен кандидатов является секретным и может быть предан огласке лишь по истечении 50-летнего срока.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в Стокгольме.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Nobel Sülh mükafatının laureatları məlum olub

Самое важное

Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
7 октября 2022 г. 00:51
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
7 октября 2022 г. 00:48
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
7 октября 2022 г. 00:18
Ильхам Алиев: Ни у армянской стороны, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов
Ильхам Алиев: Ни у армянской стороны, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов
6 октября 2022 г. 23:53
Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды
Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды
6 октября 2022 г. 23:52
Президент Азербайджана: Если Армения проявит добрую волю, мирный договор может быть подписан до конца года
Президент Азербайджана: Если Армения проявит добрую волю, мирный договор может быть подписан до конца года
6 октября 2022 г. 23:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi