Названы лауреаты Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира в этом году присуждена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, ликвидированному по решению суда российскому центру "Мемориал" и украинскому Центру гражданских свобод.

Нобелевская премия мира в этом году присуждена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, ликвидированному по решению суда российскому центру "Мемориал" и украинскому Центру гражданских свобод.

Как передает Report, об этом сообщает норвежский Нобелевский комитет.

Лауреаты премии получат ее за "представление гражданского общества в своих странах". В Осло заявили, что они "продвигали право защищать фундаментальные права граждан".

Список претендентов на премию в этом году включил 343 кандидатa, из которых 251 - общественный деятель и 92 организации. Список имен кандидатов является секретным и может быть предан огласке лишь по истечении 50-летнего срока.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в Стокгольме.