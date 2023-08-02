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Названы основные темы обсуждений на встрече президентов Турции и России

Названы основные темы обсуждений на встрече президентов Турции и России .
Другие страны
2 августа 2023 г. 23:00
Названы основные темы обсуждений на встрече президентов Турции и России

Названы основные темы, которые будут обсуждаться в ходе запланированной встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что лидеры затронут темы, связанные с Украиной и "зерновой сделкой".

"Повестка дня - это, во-первых, наши двусторонние отношения, которые весьма и весьма многопрофильные. Это, конечно же, Украина, вопрос зерновой сделки, по которой сегодня Путин дал исчерпывающие объяснения своему турецкому коллеге, и, конечно, обмен мнениями по всем мировым делам", - добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что "место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция". "Сам президент на ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты", - заключил Песков.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Rusiya Prezidentlərinin müzakirə edəcəyi mövzular bəlli olub

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