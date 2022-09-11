Названы населенные пункты, освобожденные украинской армией за последние дни

Названы населенные пункты, освобожденные украинской армией в последние дни.

Названы населенные пункты, освобожденные украинской армией в последние дни.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, на днях бойцы Нацгвардии освободили населенный пункт Волохов Яр Харьковской области и подняли в селе украинский флаг.

В то же время ВСУ подтвердили освобождение от оккупации городского поселения Шевченково. В его освобождении принимала участие 112-я бригада территориальной обороны Киева.

В этот же день были освобождены поселки Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка. Это также подтвердил Верховный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что украинские войска уже освободили 3 тыс. квадратных километров территории, а до границы с Россией осталось 50 км.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении 30 населенных пунктов.