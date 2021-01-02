Названы лучшие фильмы ужасов 2020 года

Эксперты Variety составили список 18 лучших хорроров "исключительно ужасающего" прошедшего года.
В рейтинг попали "Ад по соседству", "Мои волосы хотят убивать" о поп-культуре чернокожих в конце 80-х годов, "Чистота крови" с новым подходом к зомби-тематике.
А также "Гретель и Гензель" по мотивам сказки братьев Гримм про ведьму и голод, "Его дом" о супругах-беженцах из Южного Судана, в новом доме которых в Великобритании после смерти дочери поселяется потусторонняя сущность, "Астрал. Онлайн" про сеанс вызова спиритических духов, остросоциальный хоррор "Человек-невидимка" с участием Элизабет Мосс и "Я подумываю со всем этим покончить" Чарли Кауфмана по его же сценарию.
Кроме того, в рейтинг вошли психоделический фильм "Сторожка" об ужасах прошлого, "Не входи" о грабителях, которые пытаются обокрасть стариков, "Платформа" с жуткой моделью вертикальной тюрьмы, "В чужой шкуре" Брэндона Кроненберга – "одно из самых креативных произведений кинематографа в 2020 году", готическая драма "Реликвия" о старческой деменции, затронувшей три поколения женщин, параноидальный триллер "Кто не спрятался", боевик "Под водой" с Кристен Стюарт и хоррор-комедия "Вампиры в Бронксе" Османи Родригеза.