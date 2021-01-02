Названы лучшие фильмы ужасов 2020 года

Эксперты Variety составили список 18 лучших хорроров "исключительно ужасающего" прошедшего года.

Эксперты Variety составили список 18 лучших хорроров "исключительно ужасающего" прошедшего года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, герои многих из них по тем или иным причинам оказывались в изоляции на дне океана ("Под водой"), в глуши под снегом ("Сторожка"), в съемном жилье ("Кто не спрятался") и даже в собственной голове ("В чужой шкуре", "Реликвия").

В рейтинг попали "Ад по соседству", "Мои волосы хотят убивать" о поп-культуре чернокожих в конце 80-х годов, "Чистота крови" с новым подходом к зомби-тематике.

А также "Гретель и Гензель" по мотивам сказки братьев Гримм про ведьму и голод, "Его дом" о супругах-беженцах из Южного Судана, в новом доме которых в Великобритании после смерти дочери поселяется потусторонняя сущность, "Астрал. Онлайн" про сеанс вызова спиритических духов, остросоциальный хоррор "Человек-невидимка" с участием Элизабет Мосс и "Я подумываю со всем этим покончить" Чарли Кауфмана по его же сценарию.

Кроме того, в рейтинг вошли психоделический фильм "Сторожка" об ужасах прошлого, "Не входи" о грабителях, которые пытаются обокрасть стариков, "Платформа" с жуткой моделью вертикальной тюрьмы, "В чужой шкуре" Брэндона Кроненберга – "одно из самых креативных произведений кинематографа в 2020 году", готическая драма "Реликвия" о старческой деменции, затронувшей три поколения женщин, параноидальный триллер "Кто не спрятался", боевик "Под водой" с Кристен Стюарт и хоррор-комедия "Вампиры в Бронксе" Османи Родригеза.