Названы кандидаты на посты министров в администрации Байдена

Свой прогноз на "лонг-лист" кандидатов на министерские посты в администрации Джо Байдена, который объявил о своем избрании президентом США.

Свой прогноз на "лонг-лист" кандидатов на министерские посты в администрации Джо Байдена, который объявил о своем избрании президентом США, опубликовала газета Politiсо .

Как передает Report, на пост главы внешнеполитического ведомства, по мнению газеты, претендуют экс-советник президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, бывший первый замгоссекретаря Тони Блинкен, сенаторы Крис Кунс и Крис Мерфи, а также еще один бывший первый замгоссекретаря и экс-посол в Москве Уильям Бернс.

В руководство Пентагона прочат экс-замминистра обороны и бывшего главного специалиста военного ведомства по России Мишель Флурной, сенатора и ветерана-инвалида Тэмми Дакуорт и сенатора Джека Рида.

Кандидатом на должность министра финансов издание называет члена совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, экс-замминистра финансов Сару Блум Раскин, сенатора Элизабет Уоррен, бывшего вице-главу ФРС Роджера Фергюсона, главу фирмы Ariel Investments Меллоди Хобсон и еще одного члена руководства ФРС Рафаэля Бостика.

В кресле генпрокурора - главы минюста видят сенатора от Алабамы Дага Джонса, генпрокурора Калифорнии Ксавьера Бесерру, экс-замгенпрокурора Салли Йейтс или экс-министра труда Тома Переса.

Пост министра внутренней безопасности может занять Алехандро Майоркас, бывший замглавы ведомства, а также Ксавьер Бесерра, уже упоминавшийся в списке кандидатов в генпрокуроры.

Отметим, что ранее крупнейшие американские СМИ засчитали в актив Джо Байдену Пенсильванию и Неваду, которые увеличили копилку демократа до 290 выборщиков. Для победы необходимо было заручиться поддержкой - минимум 270. Джо Байден уже заявил о своем триумфе. Дональд Трамп назвал победителем себя. Действующий глава Белого дома намерен добавиться пересмотра результатов в суде.

При этом многие мировые лидеры уже направили свои поздравления Байдену. В их числе главы европейских государств, а также президенты Украины, Казахстана, Египта, Аргентины и Венесуэлы.