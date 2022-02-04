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Названы кандидаты на пост генсека НАТО

Названы кандидаты на пост генсека НАТО Экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассматр
Другие страны
4 февраля 2022 г. 16:59
Названы кандидаты на пост генсека НАТО

Экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассматриваются в качестве кандидатов на пост генерального секретаря НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу германское агентство DPA.

Кто-то из них может стать преемником Йенса Столтенберга, который был ранее назначен на пост главы Центробанка Норвегии. Он приступит к новой работе после истечения срока его мандата в НАТО.

Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (в 2000-2001 и 2005-2013 годах), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, сейчас он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года, таким образом, он должен пробыть на посту генсека в общей сложности 8 лет.

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Версия на азербайджанском языке NATO Baş katibi vəzifəsinə namizədlərin adları açıqlanıb - SİYAHI

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