Названы имена тех, кто могут участвовать в выборах премьер-министра Великобритании

Для участия в выборах на пост главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании кандидаты должны будут набрать как минимум 100 номинаций от других депутатов, что значит, что в выборах могут принять участие всего три человека.
Sky News приводит заявление Брэди, по словам которого подать заявку на участие можно будет до 14:00 в понедельник, и кандидат сможет участвовать только в том случае, если у него будет как минимум 100 номинаций от депутатов-консерваторов. Так как в парламенте тори занимают 357 мест, максимальное возможное количество кандидатов - три. При этом если только один кандидат наберет 100 номинаций, то он автоматически станет новым премьер-министром.
После этого в понедельник пройдет голосование среди депутатов-тори. Председатель Консервативной партии Джейк Берри заявил, что, если после голосования депутатов в гонке останутся два кандидата, пройдет онлайн-голосование среди всех членов партии. Таким образом, все стадии выборов при любом развитии событий должны будут завершиться к 28 октября.
Если ситуация дойдет до голосования среди членов партии, то будет проведена как минимум одна трансляция мероприятия, на котором они смогут услышать позиции кандидатов.
Британские СМИ отмечают, что с наибольшей вероятностью порог в 100 номинаций смогут преодолеть бывший глава Минфина и соперник Лиз Трасс на предыдущих выборах премьера Риши Сунак и лидер палаты общин Пенни Мордонт, при этом третьим кандидатом может стать бывший премьер-министр Борис Джонсон. При этом ни один из них пока не подтвердил намерение участвовать в выборах.
Параллельно служба изучения общественного мнения YouGov провела опрос, в котором спросила у британцев, являлось ли решение Лиз Трасс уйти с поста премьер-министра верным. Около 79% опрошенных поддержали решение Трасс, 7% назвали его неправильным и 14% затруднились ответить. Также 64% респондентов назвали ее отвратительным премьером, 18% - плохим, 7% - средним и по 1% - хорошим и отличным. 10% не смогли ответить.
Более того, 63% британцев заявили, что в создавшейся ситуации необходимо провести всеобщие выборы, и только 23% высказались против этого. Оставшиеся респонденты не смогли ответить.