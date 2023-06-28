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Названы города мира с самым грязным воздухом

Названы города мира с самым грязным воздухом Американские города Детройт (штат Мичиган) и Чикаго (штат Иллинойс) заняли два первых места в мировом рейтинге загрязненности воздуха.
Другие страны
28 июня 2023 г. 07:45
Названы города мира с самым грязным воздухом

Американские города Детройт (штат Мичиган) и Чикаго (штат Иллинойс) заняли два первых места в мировом рейтинге загрязненности воздуха.

Как передает Report, это следует из данных портала IQAir, который публикует антирейтинг качества воздуха.

Уровень загрязнения воздуха в Детройте оценивается в 207 баллов, что соответствует "очень нездоровой" ситуации, 178 баллов в Чикаго эксперты считают просто "нездоровыми". На качество воздуха в американских городах повлиял смог от лесных пожаров в Канаде.

На третьем месте находится канадский город Торонто (122 балла), его воздух "нездоровый для чувствительных групп". На четвертом и пятом местах расположились столица КНР Пекин (111 баллов) и столица Катара Доха (102 балла).

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