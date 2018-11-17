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    Названы главные претенденты на пост главы Интерпола

    © İnterpol

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин России Александр Прокопчук является главным претендентом на пост президента Интерпола. Как передает Report, об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источник в правительстве.

    Как отмечается, Прокопчук с 2016 года является вице-президентом Интерпола и начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России с 2011 года. 

    По данным издания, его избрание президентом организации на выборах 21 ноября практически гарантировано.

    Источник рассказал, что британское правительство уверено в победе Прокопчука и не намерено ему препятствовать.

    Единственным конкурентом россиянина газета называет гражданина Южной Кореи Ким Чен Янга, который в настоящее время исполняет обязанности главы Интерпола. 

    При этом не исключается, что ЮАР тоже решит выдвинуть своего кандидата на пост главы организации.

    Напомним, глава Интерпола Мэн Хунвэй ушёл в отставку. Он подозревается в Китае в нарушении закона, в отношении него ведётся проверка.

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