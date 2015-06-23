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    Названы даты проведения очередного саммита G7

    Кабмин Японии: Вопрос о том, будет ли направлено приглашение на саммит президенту России еще не решен

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Очередной саммит G7 пройдет в Японии 26-27 мая 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом официально заявило сегодня японское правительство.

    Представитель японского кабинета министров Йосихидэ Суга сообщил журналистам, что вопрос о том, будет ли направлено приглашение на саммит президенту России Владимиру Путину, "еще не решен".

    Представитель МИД Японии, со своей стороны, сказал, что украинский кризис "скорее всего" будет в повестке дня предстоящего саммита, однако Япония хотела бы больше внимания уделить проблемам безопасности в Азиатском регионе.

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