Названы даты проведения очередного саммита G7

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Очередной саммит G7 пройдет в Японии 26-27 мая 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом официально заявило сегодня японское правительство.

Представитель японского кабинета министров Йосихидэ Суга сообщил журналистам, что вопрос о том, будет ли направлено приглашение на саммит президенту России Владимиру Путину, "еще не решен".

Представитель МИД Японии, со своей стороны, сказал, что украинский кризис "скорее всего" будет в повестке дня предстоящего саммита, однако Япония хотела бы больше внимания уделить проблемам безопасности в Азиатском регионе.