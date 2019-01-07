Названо возможное место следующей встречи Трампа и Ким Чен Ына

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Следующая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в Ханое, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что представители двух стран обсудили сроки возможного саммита в ходе встречи в Ханое.
Отмечается, что американская сторона рассматривает в качестве возможного места встречи двух лидеров Индонезию, Монголию, Гавайи, а также пограничный пункт Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи.
Ранее Трамп заявил, что ждет новой встречи с Ким Чен Ыном.
По словам Госсекретаря США Майкла Помпео, эта встреча может состояться в начале 2019 года.
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