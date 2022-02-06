Названо возможное число жертв при вторжении России в Украину

Американские чиновники полагают, что Россия подготовила примерно 70% сил, которые якобы понадобились бы для "вторжения в Украину".

Американские чиновники полагают, что Россия подготовила примерно 70% сил, которые якобы понадобились бы для "вторжения в Украину".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эта версия приводится в материале, опубликованном в субботу агентством Reuters.

"Если Россия решит вторгнутся в (украинскую) столицу Киев, то та падет через пару дней, сказали официальные лица США", - отмечается в материале. Как в нем утверждается, "согласно оценкам США, военные потери Украины могут составить от 5 тыс до 25 тыс человек, а российские - от 3 тыс до 10 тыс, потери среди гражданских могут составить от 25 тыс до 50 тыс человек". Кроме того, американские чиновники полагают, что "полномасштабное вторжение повлекло бы перемещение миллионов беженцев".