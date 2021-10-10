Названо самое смертоносное вооружение США

Самым смертоносным оружием США является почти десятитонный тяжелый боеприпас воздушного взрыва GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), впервые использованный в 2003 году в Афганистане, так называемая мать всех бомб.

Самым смертоносным оружием США является почти десятитонный тяжелый боеприпас воздушного взрыва GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), впервые использованный в 2003 году в Афганистане, так называемая мать всех бомб.

Как передает Report, об этом в статье для портала 19FortyFive написал эксперт по безопасности, доктор философии, бывший офицер пехоты Брент М. Иствуд.

Пентагон не сообщил подробностей об ударе в Афганистане, но Дональд Трамп, тогда занимавший должность президента США, назвал миссию очень успешной. Позже афганская армия сообщила, что удар бомбы уничтожил 94 террориста.

В настоящее время ВВС США располагают 15 единицами GBU-43/B MOAB. Она предназначена для уничтожения живой силы в туннелях, шахтах или каньонах.

Далее в списке самого "смертоносного" оружия идет стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, впервые поднявшийся в воздух еще в 1952 году. Всего в США было построено 744 таких самолета.

"Он может нести всё, от ядерных до обычных бомб, крылатых и гиперзвуковых ракет. В основном он несет управляемые бомбы, такие как Joint Direct Attack Munition (JDAM)", - пишет автор публикации.

Третьим в списке назван малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. На одной заправке он может пролететь 17 тыс. км. В 2001 году он выполнил первую миссию в Афганистане, длившуюся 44 часа.

Его размах крыльев составляет половину длины футбольного поля. Он может нести полезную нагрузку в 20 т.

Многоцелевой истребитель-невидимка пятого поколения F-35 находится на четвертом месте. Есть варианты самолета для морской пехоты и флота. На самолете установлены самые современные средства радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушать радар противника и препятствовать атакам вражеских истребителей или противоракетной обороне.

Истребитель-бомбардировщик F-35 может нести управляемые бомбы Paveway IV и различные ракеты класса «воздух–воздух», "воздух–земля" и даже крылатые ракеты Storm Shadow, говорится в статье.

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor замыкает пятерку лидеров. Среди его вооружений — два 1000-фунтовых боеприпасов прямого нападения (JDAM), шесть ракет средней дальности класса "воздух–воздух" (AMRAAM) и 20 мм пушка Гатлинга. Шесть пусковых установок, установленных в основных отсеках вооружения, несут и запускают AMRAAM.

F-22 может изменять распределение вооружения в зависимости от того, находится ли он в режиме "воздух–земля" или в режиме "воздух–воздух".