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Названо количество зараженных коронавирусом в мире

​Названо количество зараженных коронавирусом в мире

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось более чем на 129 тысяч и превысило 6,4 миллиона, всего умерли более 380 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрирован 129 281 новый случай заражения COVID-19, умерли 4842 пациента. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 6 416 828, количество летальных исходов - 382 867.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 022 824.

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