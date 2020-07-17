ВОЗ назвала число больных коронавирусом в мире

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Северной и Южной Америке

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире возросло более чем на 226 тыс. случаев за сутки и превысило 13,3 млн человек с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что по состоянию на 16 июля в мире было зафиксировано 13 378 853 пациента с коронавирусом. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 5 579 и составилон 580 045.

Наибольшее число инфицированных — 7 016 851 — зарегистрировано в Северной и Южной Америке.