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ВОЗ назвала число больных коронавирусом в мире

ВОЗ назвала число больных коронавирусом в мире Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Северной и Южной Америке
Другие страны
17 июля 2020 г. 09:29
ВОЗ назвала число больных коронавирусом в мире

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире возросло более чем на 226 тыс. случаев за сутки и превысило 13,3 млн человек с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что по состоянию на 16 июля в мире было зафиксировано 13 378 853 пациента с коронавирусом. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 5 579 и составилон 580 045.

Наибольшее число инфицированных — 7 016 851 — зарегистрировано в Северной и Южной Америке.

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