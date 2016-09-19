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    Названо имя подозреваемого по делу о взрывах в Нью-Йорке

    Департамент полиции Нью-Йорка опубликовал фотографию подозреваемого

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Нью-йоркская полиция назвала имя подозреваемого в организации взрывов в Нью-Йорке 17 сентября.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, это 28-летний житель Нью-Джерси, имеющий американское гражданство. Его зовут Ахмад Хан Рахами.

    Департамент полиции Нью-Йорка опубликовал фотографию подозреваемого, которого сейчас разыскивают для допроса. Власти предупреждают, что разыскиваемый может быть "вооружен и опасен".

    В результате взрыва, прогремевшего в нью-йоркском районе Челси в субботу, 17 сентября, 29 человек получили ранения.

    Позже в нескольких кварталах от места взрыва было найдено и обезврежено второе взрывное устройство, аналогичное по конструкции.

    Обе бомбы были сделаны из скороварок, начиненных осколочными элементами и оказались идентичны тем, что сработали на Бостонском марафоне в 2013 году.

    По данным американских СМИ, в качестве детонаторов в обоих устройствах использовались мобильные телефоны и рождественские гирлянды.

    Сегодня стало известно, что у вокзала в городе Элизабет в штате Нью-Джерси полиция обнаружила рюкзак с пятью самодельными взрывными устройствами.

    Одна из самодельных бомб сработала при попытке ее обезвредить. Саперы использовали дистанционно управляемого робота, поэтому обошлось без пострадавших.

    По данным полиции, взрывные устройства в Нью-Йорке и Нью-Джерси имеют общее происхождение.

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