​Названо число жертв коронавируса в мире

Число жертв коронавирусной инфекции в мире за сутки увеличилось более чем на 5,5 тысячи, превысив 349 тысяч, заразились за сутки более 84 тысяч человек, общее число случаев COVID-19 достигло почти 5,5 миллиона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 84 314 новых случаев заболевания COVID-19, умер 5 581 пациент. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 488 825, количество летальных исходов - 349 095.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 495 924.