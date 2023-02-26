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Названо число занятых российскими войсками населенных пунктов в Украине

Названо число занятых российскими войсками населенных пунктов в Украине В настоящее время российскими военными занято почти две тысячи населенных пунктов Украины.
Другие страны
26 февраля 2023 г. 03:08
Названо число занятых российскими войсками населенных пунктов в Украине

В настоящее время российскими военными занято почти две тысячи населенных пунктов Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время обращения к участникам мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной.

"Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе. Это счастье жить в семье, и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей", - заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, сейчас российскими войсками занято 1877 украинских городов и сел.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın işğal altında olan şəhər və kəndlərinin sayı açıqlanıb

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