Названо число занятых российскими войсками населенных пунктов в Украине

В настоящее время российскими военными занято почти две тысячи населенных пунктов Украины.
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"Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе. Это счастье жить в семье, и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей", - заявил президент.
По словам Владимира Зеленского, сейчас российскими войсками занято 1877 украинских городов и сел.