Названо число занятых российскими войсками населенных пунктов в Украине

В настоящее время российскими военными занято почти две тысячи населенных пунктов Украины.

В настоящее время российскими военными занято почти две тысячи населенных пунктов Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время обращения к участникам мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной.

"Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе. Это счастье жить в семье, и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей", - заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, сейчас российскими войсками занято 1877 украинских городов и сел.