Названо число украинцев, мобилизованных в 2024 году

Власти Украины мобилизовали около 200 тыс. человек в 2024 году.

Власти Украины мобилизовали около 200 тыс. человек в 2024 году.

Как передает Report , об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских и западных чиновников.

Издание напоминает, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный призывал в 2024 году мобилизовать 500 тыс. человек. Однако Владимир Зеленский не принял предложения Залужного, сославшись на то, что это слишком большая цифра.В итоге Киев мобилизовал лишь порядка 200 тыс. человек.

При этом Зеленский отверг просьбы Вашингтона снизить призывной возраст до 18 лет, пишет газета.

В публикации говорится, что в 2024 году украинский парламент принял законодательные меры, которые позволили снизить призывной возраст до 25 лет.