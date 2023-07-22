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Названо число пропавших и похищенных детей в Украине

Названо число пропавших и похищенных детей в Украине Россия под разными предлогами вывезла из Харьковской области Украины 450 детей. Они, воспользовавшись возникшей в результате оккупации ситуацией, украли наших детей.
Другие страны
22 июля 2023 г. 20:32
Названо число пропавших и похищенных детей в Украине

Россия под разными предлогами вывезла из Харьковской области Украины 450 детей. Они, воспользовавшись возникшей в результате оккупации ситуацией, украли наших детей.

Об этом в беседе с корреспондентом восточноевропейского бюро Report сказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Мы вернули часть детей. Речь идет примерно о 50 несовершеннолетних. Мы знаем, где находится примерно половина остальных - около 200 детей. Мы системно работаем с нашими международными партнерами в этом направлении. Но у нас нет информации о местонахождении 150-200 детей. Но наши поиски продолжаются. Мы должны решить этот вопрос", - сказал О.Синегубов.

Директор юридической программы PAYBACK4UKRAINE, расследующей военные преступления, и основательница благотворительного фонда MAMA JANE Джейн Алиева сообщила восточноевропейскому бюро Report, что по официальным данным, на сегодня российская сторона убила 496 украинских детей.

"В результате ракетных ударов, обстрелов и других военных преступлений оккупантов получили ранения 1 068 детей, тысяча детей считается пропавшими без вести.

В период войны зафиксировано 13 случаев сексуального насилия в отношении детей до 18 лет. Органами власти Украины было заявлено об установлении местонахождения поименно почти 20 тысяч детей, которых у нас похитили. И всего, к сожалению, только 385 детей удалось вернуть из нелегальной депортации. Но я должна обратить внимание на то, что у нас нет доступа к таким городам, как Мариуполь и другим оккупированным территориям, поэтому реальная статистика, к сожалению, гораздо больше", - уточнила Дж.Алиева.

Она напомнила, что власти РФ недавно заявили о 700 тысячах детей, "которых они якобы спасли, то есть похитили".

"Мир должен делать все, чтобы остановить террористов и вернуть наших детей домой. Напомню, что международный юридический проект PAYBACK4UKRAINE очень пристально изучает дело нелегальной депортации украинских детей, и мы сделаем все, что в наших силах для наказания каждого, кто к этому причастен", - добавила Джейн Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada itkin düşən və oğurlanan uşaqların sayı məlum olub

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