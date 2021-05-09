Названо число пропавших без вести протестующих в Колумбии

Около 550 человек, принимавших участие в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести.

Около 550 человек, принимавших участие в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция La FM со ссылкой на данные аппарата уполномоченного по правам человека.

Согласно этим сведениям, с 28 апреля по 7 мая пропали 548 человек. Число погибших в ходе акций протеста и беспорядков возросло до 26.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах, пострадали более 1 тыс. человек. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов Альберто Карраскилья подал в отставку, однако протесты продолжились.