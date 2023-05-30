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Названо число пострадавших в столкновениях на севере Косово

Названо число пострадавших в столкновениях на севере Косово Во время столкновений на севере Косово пострадали 52 серба.
Другие страны
30 мая 2023 г. 00:25
Названо число пострадавших в столкновениях на севере Косово

Во время столкновений на севере Косово пострадали 52 серба.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, во время обращения к нации.

По его словам, пострадавшие граждане обратились за медицинской помощью в больницу Северной Косовска-Митровицы. Глава государства рассказал, что трое из них получили тяжелые ранения, включая пятидесятилетнего Драгишу Галяка в которого попали две пули албанских спецназовцев. Одна пуля попала в район тазобедренного сустава этого мужчины, другая – в его руку.

Он также сообщил, что тяжелые травмы от многочисленных ударов рукам и ногам получил бывший глава муниципалитета Звечан доктор Драгиша Милович, а Часлав Софрониевич серьезно пострадал от резиновых пуль.

Напомним, ранее отмечалось, что 25 сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR) были ранены в ходе столкновений с сербами. Подчеркивается, что при противодействии наиболее агрессивно настроенным протестующим служащие итальянского и венгерского контингента миссии подверглись нападениям и получили переломы и ожоги. Им была оказана медицинская помощь, в настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

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