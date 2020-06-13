​Названо число новых зараженных COVID-19 в Германии

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 348, скончались еще 18 человек.

Как передает Report, об этом сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 258 новых случаях заражения и 8 летальных исходах, выявленных за сутки.

В общей сложности в ФРГ выявлены 186 022 случая заражения новым коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8781 пациент с COVID-19.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 612), Северном Рейне-Вестфалии (39 137) и Баден-Вюртемберге (35 090). В Берлине зафиксированы 7 252 случая заражения.