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Названо число граждан Украины, запросивших убежища в Германии

Названо число граждан Украины, запросивших убежища в Германии С начала российско-украинской войны в Германию приехали 965 337 граждан Украины.
Другие страны
1 октября 2022 г. 15:50
Названо число граждан Украины, запросивших убежища в Германии

С начала российско-украинской войны в Германию приехали 965 337 граждан Украины.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в пресс-службе Федерального ведомства Германии по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

В информации отмечается, что прибывшие в Германию граждане Украины были размещены в гостиницах, общежитиях и приемных семьях в 16 федеральных землях страны.

Как отметили в BAMF, граждане Украины, въезжающие в Германию без визы, должны получить вид на жительство, чтобы находиться в стране более 90 дней: "Для предоставления временного убежища гражданам Украины достаточно удостоверения личности или паспорта и проверки личности полицией".

По данным BAMF, в январе-августе 2022 года в общей сложности 132 618 человек из разных стран обратились за предоставлением убежища в Германии (115 402 первичных и 17 216 последующих обращений).

За тот же период 938 человек из Украины обратились за убежищем на территории страны (584 первичных и 354 последующих обращения).

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Версия на английском языке Number of Ukrainian citizens seeking asylum in Germany revealed
Версия на азербайджанском языке Almaniyadan sığınacaq istəyən Ukrayna vətəndaşlarının sayı məlum olub

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