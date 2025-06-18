Названо число граждан, покинувших Украину после начала войны с РФ

Названо число граждан, покинувших Украину после начала войны с РФ

В настоящее время за пределами Украины находится 6 млн граждан этой страны, и новый закон о множественном гражданстве вводится, чтоб сохранить их.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом в украинском парламенте заявил один из авторов нового законопроекта, депутат депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Он отметил, что данный закон имеет особое значение для лиц, вынужденно покинувших страну из-за войны с Россией. "Закон также охватывает защищающих нашу страну лиц без гражданства и иностранных граждан, в том числе российских, и позволяет им получить украинское гражданство. В нашей стране много военных легионов, состоящих из граждан России и Беларуси. Поскольку они защищали Украину в этой войне, мы даем им и их родственникам право получить гражданство", - сказал он.

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Вятрович подчеркнул, что новый закон позволяет получить украинское гражданство также родившимся за пределами Украины, но имеющим украинские корни.