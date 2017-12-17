Названо число арестованных по делу о попытке государственного переворота в 2016 году в Турции

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу огласил число арестованных по делу о попытке государственного перевоорта 15 июля 2016 года.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, министр, выступивший перед депутатами парламента на заседании по госбюджету 2018 года, заявил, что за прошедший после попытки государственного переворота период из задержанных в качестве подозреваемых 159506 людей было арестовано 47523 человека.

Министр добавил ,что за этот год 2140 террористов было обезврежено, а количество примкнувших в террористические организации людей стало 117 по сравнению с 633 людьми за прошедший год.С.Сойлу подчеркнул, что правоохранительные органы провели антитеррористические операции на высоте 2500, 3000 метров. Во время этих операций были уничтожены боеприпасы террористов.

По его словам, представители правоохранительных органов пресекли 675 происшествий.