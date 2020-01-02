​Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, местные органы власти, частные компании и вузы будут использовать только название Нидерланды.

По мнению правительства, такое решение перераспределит туристический поток. Сейчас большая часть путешественников посещает именно историческую Голландию с городами Амстердам, Харлем, Гаага. И они с трудом справляются с туристическим потоком.

Реформой названия власти намерены привлечь интерес туристов к непопулярным регионам, а также избавиться от имиджа "рая для наркоманов". Одновременно почти полностью отменены экскурсии по "кварталам красных фонарей" и сокращается число легальных борделей.

Власти страны выделили на реформу названия порядка €200 тыс.