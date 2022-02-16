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Столица Таиланда Бангкок будет переименована

Столица Таиланда Бангкок будет переименована Королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального иностранного названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.
Другие страны
16 февраля 2022 г. 15:52
Столица Таиланда Бангкок будет переименована

Королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального иностранного названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

При этом в документе подчеркивается, что "могут использоваться оба названия - Бангкок и Крунг-Тхеп-Маха-Накхон". Накануне кабинет министров одобрил проект об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Предполагается, что новое название Бангкока не будет принято до тех пор, пока его не проверит специальный комитет.

Совет обновил в словаре международных географических названий написание стран, территорий, административных зон и столиц, "чтобы они соответствовали текущей ситуации". Если Крунг-Тхеп-Маха-Накхон станет официальным иностранным названием столицы, то Бангкок будет заключен в скобки. Вместе с тем также изменены написания столиц и географические названия в некоторых других странах.

Столица Таиланда всегда называлась на тайском языке Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, в то время как английским названием исторически считался Бангкок. В ноябре 2001 года совет объявил об использовании Бангкока в качестве официального названия.

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Версия на азербайджанском языке Banqkokun adı dəyişdirilir
Версия на английском языке Bangkok to be officially renamed

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