Названы страны ЕС с наибольшим количеством бедняков

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Страной Евросоюза с наибольшим количеством лиц, живших за гранью бедности или социальной изоляции в 2018 году, стала Болгария.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные статистической службы ЕС (Евростат).

Проживание за гранью бедности или социальной изоляции подразумевает по крайней мере одно из трех условий: низкий доход, серьезные материальные затруднения или проживание в домохозяйствах с низкой занятостью, пояснили в Евростате.

В Болгарии процент таких граждан составил 32,8%. За ней следуют Румыния (32,5%) и Греция (31,8%), Латвия (28,4%), Литва (28,3%), Италия (27,3%) и Испания (26,1%).

Самый низкий уровень бедности - в Чехии (12,2%), Словении (16,2%), Словакии (16,3%), Финляндии (16,5%), Нидерландах (16,7%), Дании и Франции (17,4%) и Австрии (17,5%).

В общей сложности в 2018 году 109,2 млн человек, или 21,7% населения ЕС, жили за гранью бедности или социальной изоляции. Количество бедных снизилось по сравнению с 2017 годом на 3,7%.