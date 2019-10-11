Названы сроки нового референдума о независимости Новой Каледонии от Франции

Очередной референдум по вопросу независимости Новой Каледонии от Франции состоится 30 августа или 6 сентября 2020 года.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило французское агентство Франс Пресс.

Сроки были определены в ночь на пятницу после многочасового совещания премьер-министра Франции Эдуара Филиппа с представителями различных политических сил французского владения в Тихом океане.

Точная дата референдума будет названа в течение двух недель.Сообщается, что на встрече в Париже сторонники независимости настаивали на проведении референдума в ноябре, а лояльные метрополии представители хотели голосовать в июле.

Референдум будет организован в рамках соглашения Нумеа 1998 года, которое предполагает постепенный переход местным властям контроля за рядом сфер жизни, за исключением вопросов, связанных с обороной, безопасностью, правосудием и валюты.

Новая Каледония - заморская территория Франции, расположенная в Тихом океане. В 1998 году на архипелаге уже проходил референдум о независимости, тогда местные жители не поддержали инициативу политиков.