​Названы самые пьющие страны мира

Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".

Как передает Report, oб этом сообщает РИА Новости.

Россия также попала в список десяти "самых пьющих стран" и расположилась на седьмом месте с показателем 11,1 литра. Однако в представленном графике прослеживается, что потребление алкоголя в стране значительно сократилось с 2007 года, когда Россия опережала другие страны по этому параметру.

Следом за Литвой расположились Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7). Пятерку "лидеров" замыкают Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).

Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя. Венгрия вместе с Россией оказалась на седьмом месте также с показателем 11,1 литра. Восьмое место присудили Германии (10,8 литра), девятое — Португалии (10,7 литра) и десятое — Польше (10,6 литра).