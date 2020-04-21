​Названы наиболее пострадавшие от коронавируса страны Африки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 22,5 тысяч, скончались более 1,1 тысячи человек.

Как передает Report, об этом сообщает Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) .

Согласно данным организации, на вечер понедельника в 52 из 55 государств, входящих в Африканский союз, выявлено 22 513 случаев заболевания, 1 126 человек скончались. Специалисты также сообщают, что 5 534 пациента, у которых ранее был обнаружен вирус, выздоровели.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции выявлено в ЮАР (3 158), Египте (3 144), Марокко (2 990), Алжире (2 619) и Камеруне (1 016).

В трех африканских странах - Лесото, Западной Сахаре, а также островном государстве Коморы – по-прежнему не выявлено ни одного случая коронавируса.