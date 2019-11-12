Названы критерии, по которым США будут оказывать помощь другим странам

Помощники президента США Дональда Трампа разрабатывают план, по которому помощь Вашингтона другим странам будет обусловлена их отношением к религиозным меньшинствам, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как пишет издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме, речь идет о гуманитарной площади, но план может быть расширен, чтобы включить и военную. Если предложение будет реализовано, оно повлияет на помощь США ряду стран от Ирака до Вьетнама.

Сотрудники Белого дома подтвердили, что в основе плана лежит принцип свободы вероисповедания. Они подчеркнули, что идея находится на ранней стадии разработки и соответствующий указ все еще составляется.

По словам одного из источников, еще одним методом "наказания" может быть введение санкций. Другой заявил, что идея частично скопирована с существующих юридических требований США, которые вводят ограничения на помощь странам с низкими показателями в ежегодном отчете США по итогам мониторинга данных о торговле людьми.

Указ также обсуждают представители Совета национальной безопасности, Совета внутренней политики, Госдепартамента и офиса вице-президента США Майка Пенса. Издание указывает, что сам президент США Дональд Трамп указ еще не видел.