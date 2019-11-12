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Названы критерии, по которым США будут оказывать помощь другим странам

Названы критерии, по которым США будут оказывать помощь другим странам

Помощники президента США Дональда Трампа разрабатывают план, по которому помощь Вашингтона другим странам будет обусловлена их отношением к религиозным меньшинствам, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как пишет издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме, речь идет о гуманитарной площади, но план может быть расширен, чтобы включить и военную. Если предложение будет реализовано, оно повлияет на помощь США ряду стран от Ирака до Вьетнама.

Сотрудники Белого дома подтвердили, что в основе плана лежит принцип свободы вероисповедания. Они подчеркнули, что идея находится на ранней стадии разработки и соответствующий указ все еще составляется.

По словам одного из источников, еще одним методом "наказания" может быть введение санкций. Другой заявил, что идея частично скопирована с существующих юридических требований США, которые вводят ограничения на помощь странам с низкими показателями в ежегодном отчете США по итогам мониторинга данных о торговле людьми.

Указ также обсуждают представители Совета национальной безопасности, Совета внутренней политики, Госдепартамента и офиса вице-президента США Майка Пенса. Издание указывает, что сам президент США Дональд Трамп указ еще не видел.

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