​Названы доходы президента Украины за прошлый год

Президент Украины Владимир Зеленский и члены его семьи задекларировали доход свыше 1 млн долларов США за 2019 год.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

"Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн (около 1,06 млн. долларов США)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.

"Сумма полученной главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 787 грн (почти 7,8 тыс. долларов США)", — отметили в пресс-службе.

В феврале Зеленский заявил, что должность президента нравится ему ответственностью и возможностью помочь улучшить жизнь людей.