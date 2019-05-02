​Названы десять разочаровывающих достопримечательностей Европы

Туристов из Великобритании попросили назвать худшие достопримечательности Европы, и портрет XVI века Леонардо да Винчи возглавил список самых больших разочарований, сообщает News.sky.com, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Опрос провела британская авиакомпания-лоукостер. Эксперты перевозчика поговорили с 2 000 туристами, которые рассказали, какие достопримечательности в Европе не оправдали их ожиданий.

На первом месте оказалась знаменитая картина "Мона Лиза" или "Джоконда" в парижском Лувре. На втором - Чекпойнт Чарли — пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной. На третьем – "Писающий мальчик" из Брюсселя.

Четвертое место также было отдано достопримечательности французской столицы: туристов разочаровало кабаре "Мулен Руж". Пятое место занял памятник "Русалочка" в Копенгагене.

Также в десятку самых разочаровывающих достопримечательностей вошли Эйфелева башня в Париже, Испанская лестница и фонтан Треви в Риме, Лувр и Пизанская башня.