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Названа возможная дата вывода французских войск из Нигера

Названа возможная дата вывода французских войск из Нигера Франция начнет вывод своих войск из Нигера 9 октября.
Другие страны
7 октября 2023 г. 00:27
Названа возможная дата вывода французских войск из Нигера

Франция начнет вывод своих войск из Нигера 9 октября.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

По их данным, командование французскими вооруженными силами определило место временного размещения воинского контингента за пределами Нигера. Военнослужащие будут передислоцированы в соседний Чад, где расположен штаб войск Франции в Сахеле. Как отмечает Al Jazeera, представители командования ВС договорились с мятежниками о порядке вывода ограниченного контингента.

5 октября агентство AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции сообщило, что французские военные начнут покидать Нигер в течение недели. По данным радиостанции RFI, первыми будут передислоцированы 400 военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции "Альмахау" близ границы с Мали. Вывод контингента в составе около 1 тыс. человек займет примерно три месяца.

24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отзыве посла и ряда дипломатов из Ниамея и об отказе от военного сотрудничества с мятежниками. Париж планирует вывести свои воска из африканской страны до конца года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Fransa qoşunlarını Nigerdən çıxarır

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