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    Названа возможная дата саммита Южной Кореи и КНДР

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    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Саммит Южной  Кореи и КНДР может состояться 12-13 сентября.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил советник президента Южной Кореи по вопросам национального воссоединения, международным делам и национальной безопасности Мун Чжон Ин.

    Высокопоставленный чиновник считает также, что встреча лидеров Севера и Юга Кореи вряд ли пройдет до 9 сентября, когда Пхеньян отмечает 70-летие основания государства. 

    Отметим, что ранее представители двух стран договорились о проведении саммита в сентябре в Пхеньяне.

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