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Новый законопроект по помощи Украине от США может появиться в марте-апреле

Новый законопроект по помощи Украине от США может появиться в марте-апреле Новый законопроект по помощи Украине от США может появиться в конце марта или в апреле.
Другие страны
4 марта 2024 г. 01:51
Новый законопроект по помощи Украине от США может появиться в марте-апреле

Новый законопроект по помощи Украине от США может появиться в конце марта или в апреле.

Как передает Report со ссылкой на CNN, спикер Палаты представителей Майк Джонсон по этому поводу встретился с группой республиканцев, которые разрабатывают новый двухпартийный законопроект. В него планируют включить и помощь Киеву (а также другим партнерам США) и требования к укреплению границы с Мексикой.

"Ведущую роль" в доработке документа сыграет глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Но, уточняет издание, "Джонсон еще не занял какую-либо позицию по плану и не взял на себя обязательство проголосовать за него".

На встрече он заявил своим коллегам-республиканцам, что им необходимо сначала принять бюджет США. Этот процесс будет завершен к середине марта.

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Версия на азербайджанском языке CNN: Mart-aprel aylarında Ukraynaya 60 milyard dollar ayrıla bilər

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