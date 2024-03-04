Новый законопроект по помощи Украине от США может появиться в марте-апреле

Новый законопроект по помощи Украине от США может появиться в конце марта или в апреле.

Новый законопроект по помощи Украине от США может появиться в конце марта или в апреле.

Как передает Report со ссылкой на CNN, спикер Палаты представителей Майк Джонсон по этому поводу встретился с группой республиканцев, которые разрабатывают новый двухпартийный законопроект. В него планируют включить и помощь Киеву (а также другим партнерам США) и требования к укреплению границы с Мексикой.

"Ведущую роль" в доработке документа сыграет глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Но, уточняет издание, "Джонсон еще не занял какую-либо позицию по плану и не взял на себя обязательство проголосовать за него".

На встрече он заявил своим коллегам-республиканцам, что им необходимо сначала принять бюджет США. Этот процесс будет завершен к середине марта.