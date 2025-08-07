О нас

Названа сумма, которую США потратят на обслуживание и производство Patriot

Названа сумма, которую США потратят на обслуживание и производство Patriot США в течение 20 лет выделят на техническое обслуживание и потенциальное расширение производства зенитно-ракетных комплексов Patriot $50 млрд.
Другие страны
7 августа 2025 г. 06:52
Названа сумма, которую США потратят на обслуживание и производство Patriot

США в течение 20 лет выделят на техническое обслуживание и потенциальное расширение производства зенитно-ракетных комплексов Patriot $50 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в уведомление Пентагона о закупке контракта на обслуживание этих установок компанией Raytheon Technologies (RTX) сроком на один год.

Одним из первых этапов станет поставка 14 критически важных компонентов, включая специализированные печатные платы и вентиляторы охлаждения, необходимые для ежедневной эксплуатации комплексов Patriot.

Основным клиентом по данному контракту станет Пентагон, а также подведомственные ему структуры.

ЗРК Patriot являются ключевым элементом глобальной системы противоракетной обороны США. Соответствующие системы впервые поставили Украине в 2023 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin “Patriot”un saxlanması və istehsalına xərcləyəcəyi məbləğ məlum olub

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi