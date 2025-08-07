Названа сумма, которую США потратят на обслуживание и производство Patriot

США в течение 20 лет выделят на техническое обслуживание и потенциальное расширение производства зенитно-ракетных комплексов Patriot $50 млрд.

Как передает Report , об этом говорится в уведомление Пентагона о закупке контракта на обслуживание этих установок компанией Raytheon Technologies (RTX) сроком на один год.

Одним из первых этапов станет поставка 14 критически важных компонентов, включая специализированные печатные платы и вентиляторы охлаждения, необходимые для ежедневной эксплуатации комплексов Patriot.

Основным клиентом по данному контракту станет Пентагон, а также подведомственные ему структуры.

ЗРК Patriot являются ключевым элементом глобальной системы противоракетной обороны США. Соответствующие системы впервые поставили Украине в 2023 году.