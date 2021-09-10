Названа сумма компенсаций жертвам терактов 11 сентября

Названа сумма компенсаций жертвам терактов 11 сентября

Более 8 млрд долларов США было выплачено пострадавшим и семьям погибших во время терактов 11 сентября 2001 года.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад профильного фонда по компенсациям.

На данный момент деньги распределены среди более чем 40 тыс. человек. Из доклада следует, что в последние несколько лет число заявок на компенсацию увеличилось.

Эксперты связывают это с законом 2011 года, подписанным президентом Бараком Обамой - документ предусматривает наблюдение за состоянием здоровья и финансовую помощь лицам, оказывающим первую помощь, добровольцам и выжившим в терактах 11 сентября. Он назван в честь Джеймса Задроги, офицера полиции Нью-Йорка, смерть которого была связана с катастрофой во Всемирном торговом центре.

Летом этого года прием заявок на компенсацию завершился, однако Хью Кэмпбелл, бывший член правления НКО Trial Lawyers Care, которая помогла семьям 11 сентября получить компенсацию, считает, что прием должен быть возобновлен.

11 сентября 2001 года 19 террористов-самоубийц захватили четыре коммерческих самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один - в Пентагон и еще один упал вблизи города Шанксвилл, когда пассажиры и команда попытались обезвредить захватчиков. Всего погибли более 2,9 тыс. человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида".