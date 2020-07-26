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Названа ситуация с коронавирусом в мире

Названа ситуация с коронавирусом в мире Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 200 тысяч, скончались свыше 4,8 тысячи человек
Другие страны
26 июля 2020 г. 20:32
Названа ситуация с коронавирусом в мире

Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 200 тысяч, скончались свыше 4,8 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последние 24 часа в мире зафиксировали 200 625 новых случаев заражения коронавирусом и 4 823 летальных исхода.

Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 785 641, по меньшей мере 640 016 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 8 385 810 и Европе - 3 216 335.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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