Названа ситуация с коронавирусом в мире

Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире увеличилось за сутки более чем на 116 тыс., превысив 5,8 млн. При этом количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло более чем на 5 тыс. и превысило 362 тыс.

Как передает Report, об этом 30 мая сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 12:00 по бакинскому времени 30 мая в мире были зарегистрированы 5 817 385 инфицированных и 362 705 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 116 048, а умерших - на 5 017. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было зафиксировано 107 740 новых случаев заражения и 4 354 смерти.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 677 500. За сутки оно возросло на 64 408. Количество умерших там увеличилось на 3 396 и достигло 154 608. В Европе насчитываются 2 122 350 заразившихся и 179 353 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 776, а умерших - на 975.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там выявлено 489 921 инфицированных, зафиксировано 12 078 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 14 502, умерли 245 человек.