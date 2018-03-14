Названа самая счастливая страна мира

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Финляндия названа самой счастливой страной в мире, согласно докладу ООН, который опубликован сегодня, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В докладе The World Happiness Report оцениваются 156 стран мира, где учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

Финляндия впервые достигла первого места в данном отчете. Норвегия, лидировавшая в прошлом докладе, опустилась на второе место.

В 10-ку лучших также вошли вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия, говорится в документе.

Отметим, что впервые подобный доклад был выпущен в 2012 году.

Напомним, что в 2017 году Азербайджан занял 85-е место во всемирном рейтинге счастья. Армения в этом рейтинге заняла 121-е, Грузия — 125-е место.