Названа причина пожара в баре во Франции

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Пожар в баре во французском Руане произошел из-за свечей на праздничном торте, сообщает Report cо ссылкой на Le Figaro.

По предварительным данным, официант, который нес торт, споткнулся и упал. Из-за свечей загорелись занавески, после чего огонь перекинулся на потолок из полиэстерола.

Отмечается, что некоторые гости вечеринки отравились токсичным газом, который выделяет материал, другие погибли от огня.

Ранее сообщалось, что в баре Cuba Libre в Руане прозвучал взрыв и начался пожар. Уточняется, что бар был закрыт на частную вечеринку.

В результате произошедшего погибли 13 человек.