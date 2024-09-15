Названа одна из причин роста неравенства в США

Онлайн-знакомства могли стать одной из причин роста неравенства доходов американцев.

Онлайн-знакомства могли стать одной из причин роста неравенства доходов американцев.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, к такому выводу пришли исследователи Федерального резервного банка Сент-Луиса и университета Хейвфорд.

В публикации уточнили, что с момента появления приложений для знакомств граждане США все чаще стали создавать семьи с теми, кто схож с ними по уровню образования и доходам.

"Мы фиксируем, что рост неравенства доходов в значительной степени объясняется сортировкой по вертикальным характеристикам", — отметили экономисты.

В материале обратили внимание, что выбор супруга "оказывает серьезное влияние на доход семьи".