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Названа одна из причин роста неравенства в США

Названа одна из причин роста неравенства в США Онлайн-знакомства могли стать одной из причин роста неравенства доходов американцев.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 07:35
Названа одна из причин роста неравенства в США

Онлайн-знакомства могли стать одной из причин роста неравенства доходов американцев.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, к такому выводу пришли исследователи Федерального резервного банка Сент-Луиса и университета Хейвфорд.

В публикации уточнили, что с момента появления приложений для знакомств граждане США все чаще стали создавать семьи с теми, кто схож с ними по уровню образования и доходам.

"Мы фиксируем, что рост неравенства доходов в значительной степени объясняется сортировкой по вертикальным характеристикам", — отметили экономисты.

В материале обратили внимание, что выбор супруга "оказывает серьезное влияние на доход семьи".

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