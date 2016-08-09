Названа новая версия крушения рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Пропавший два года назад Boeing 777-200 (рейс MH370) авиакомпании Malaysia Airlines упал в Индийский океан на высокой скорости, что может говорить о неуправляемом крушении. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в анализе минобороны Австралии.

Согласно автоматическим сигналам, которые подавал лайнер в последние минуты полета, самолет падал "очень быстро – на скорости до 20 тысяч футов в минуту (6096 метров в минуту)".

Эксперты пришли к выводу, что крушение произошло после того, как у самолета закончилось топливо и загорелись два двигателя – "сначала левый, а через 15 минут правый".

Представитель Управления по безопасности на транспорте Австралии Грег Худ заявил, что анализ указывает на падение самолета без пилота.

Boeing, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.