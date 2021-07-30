Названа лучшая страна для выживания во время глобальной катастрофы

Эксперты назвали Новую Зеландию лучшим государством, где можно пережить глобальную катастрофу.
Как передает Report, об этом сообщает
По словам специалистов, коллапс может возникнуть в результате таких потрясений, как серьезный финансовый кризис, последствия климатического кризиса, уничтожение природы, еще более серьезная пандемия, чем COVID-19, или их комбинации.
В Новой Зеландии был зафиксирован наибольший потенциал выживаемости, так как в стране развита система геотермальной и гидроэнергетики, а также есть обширные сельскохозяйственные угодья и низкая плотность населения.
Кроме того, для выживания в сложных условиях подходящими также посчитали Исландию, Великобританию, Тасманию и Ирландию.
"Мы были очень удивлены, что Великобритания показала хорошие результаты. Ведь страна густо заселена, отличалась не самым быстрым освоением возобновляемых источников энергии и в настоящее время производит только половину собственного продовольствия. Но у нее есть определенный потенциал противостоять ударам", - подчеркнул профессор британского университета Англия Раскин Алед Джонс, проводивший данное исследование.
Также он уточнил, что лидерами рейтинга стали государства с умеренным климатом и относительно низкой плотностью населения. Важными показателями стали способность выращивать продукты питания для населения, защищать границы от нежелательной миграции и обеспечивать регионы электроэнергией.
По данным исследователей, на сегодняшний день человеческая цивилизация находится "в опасном состоянии" в связи с ущербом, который наносится окружающей среде.