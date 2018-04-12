Названа дата заседания Совбеза ООН и Великобритании по делу Скрипаля

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Великобритания планирует провести заседание с Советом безопасности ООН по докладу ОЗХО по отравлению Скрипалей 18 апреля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила постпред страны Карен Пирс.

"Великобритания попросила гендиректора ОЗХО созвать встречу исполнительного совета в следующую среду [18 апреля]. В Нью-Йорке мы запросили встречу Совета Безопасности ООН на следующей неделе, которая, скорее всего, пройдет в среду вечером", - сказала Пирс.